ميرال الهريدى ترحب بموافقة حماس على المقترح المصرى بوقف إطلاق النار

رحبت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بإعلان حركة حماس موافقتها على المقترح المصري بوقف إطلاق النار، الذي تسلمته مؤخرًا، عازمة الذهاب إلى القاهرة بحثًا عن التوصل إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى.

وأكدت أن هذا يمثل ترجمة حقيقية للجهود المصرية بالتعاون مع شركائها تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين.

وقف إطلاق النار

وحذرت "الهريدي" في بيان لها اليوم، من أية محاولات تهدد مسار المفاوضات والخطوات التي تتخذها مصر بشأن وقف إطلاق النار وإقرار هدنة في قطاع غزة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح الفلسطينية التي تزهق، مؤكدة أن مصر لم ولن تتراجع عن موقفها إزاء القضية الفلسطينية الرافض لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

الاحتلال الإسرائيلي

وحذرت عضو مجلس النواب من خطط الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول فرض إخلاء المناطق القريبة من الحدود المصرية تمهيدًا لاجتياح رفح الفلسطينية، وممارسة إبادة جماعية جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، منتهكًا كافة القوانين الإنسانية الدولية.

كما حذرت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي من خطورة تداعيات تصاعد الأحداث في رفح والمناطق القريبة منها على الحدود المصرية، وما ستسفر عنه من تهديدات خطيرة على الأمن القومي المصري والعربي، بما ينذر باتساع رقعة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة بشكل كامل.

وطالبت بضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجامعة العربية وكافة المنظمات الحقوقية الدولية بممارسة دورها المنوط بالضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل بكافة وسائل الضغط لوقف الكوارث التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني من قتل ودمار وتخريب وإبادة واعتداءات على الحقوق المشروعة، ووقف محاولات تصفية القضية الفلسطينية.