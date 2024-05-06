"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة

أعلنت “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل الإثنين، أن صفارات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة.

وأفادت “القاهرة الإخبارية” بأن هيئة البث الإسرائيلية تعلن أن المتظاهرين في تل أبيب ينوون الاحتجاج طوال الليلة ضد العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وللمطالبة بصفقة تبادل.

عدم القبول بالهدنة

وقرر مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.

وقال المجلس في بيانه إنه "قرر بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس لتعزيز إطلاق سراح المحتجزين لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".