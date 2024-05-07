الأمم المتحدة: مطلب إسرائيل بإخلاء رفح غير إنسان ويتناقض مع القانون الدولي

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، طلب إسرائيل للفلسطينيين بالانتقال من رفح في جنوب غزة بأنه غير إنساني.

في بيان أصدره، أشار تورك إلى الظروف الصعبة التي يواجهها سكان غزة، مع تصاعد العمليات العسكرية واستمرار القصف وتفشي الأمراض، مؤكدًا أن هذا الطلب يتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مشددًا على أن القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان تضع الحماية الفعالة للمدنيين في مقدمة أولوياتها.

وانتقد تورك إسرائيل لقيامها بـ"إعادة توطين" مئات الآلاف من الأشخاص قسرًا في مناطق دمرت بشدة، مؤكدًا أنه لا يوجد مكان آمن خارج رفح، وحث على ضرورة محاسبة أولئك الذين لا يلتزمون بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العملية العسكرية في رفح ستستمر، ردًا على اقتراح حماس بوقف إطلاق النار، موضحًا أن إسرائيل سترسل وفدًا إلى الوسطاء.

وأضاف البيان أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، وأنها ستستمر في ممارسة الضغط العسكري على حماس.