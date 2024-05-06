أسامة كمال: المشاعر الشعبية فى مصر كبيرة تجاه الشعب الفلسطينى

قال الإعلامي أسامة كمال، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت بأنه يمهد داخل غزة لعمل عسكري مكثف في رفح الفلسطينية هو الاعتراف الكامل بالفشل.

وأضاف كمال خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عى قناة "dmc"، أن المواطن الإسرائيلي متضرر من هذه الحرب ويرى أن حكومته غير قادرة على وقف ما يحدث في غزة، أو الانتصار والإفراج عن الرهائن، وتابع "العاجز يفتري على العُزل وستكون نهايته السياسية سيئة جدًا".

كما أشار إلى أن تصريحات البيت الأبيض، بأن جو بايدن أكد لنتنياهو ضرورة تسهيل دخول المساعدات في وقت بدأت إسرائيل تحركها وإخلاء رفح أمر مضحك.

وأكد أنه بعد موافقة حماس على مقترح التهدئة كانت هناك حالة من الفرح والاحتفالات من قبل الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكدًا أن المشاعر الشعبية في مصر كبيرة تجاه الشعب الفلسطيني.

وتابع: "أمريكا في يدها حل الأمر والسيطرة على إسرائيل وسط أنباء الاستعداد لاجتياح رفح"، مؤكدًا أنه كان من الضروري التأكيد من قبل بايدن لنتنياهو بوقف الترتيب لعمليات في رفح.