الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إعلام الشيوخ": مبادرة حماس بالموافقة على الهدنة يُحسب لها لا عليها

حماس
حماس

قال محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام المصري بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بذلت الكثير من الجهود الشاقة من أجل التوصل لهدنة في فلسطين.

الجهود المصرية للتوصل لهدنة 

وأضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول من الأزمة يحذر من فكرة التهجير القسري لشعب فلسطين، كما أن الرئيس كان يستشعر الخيانة الصهيونية قبل أحداث 7أكتوبر، حيث كان يتحدث الرئيس باستمرار في المحافل العربية والدولية عن ضرورة تحقيق السلام العادل في المنطقة.

الوساطة المصرية الدبلوماسية

وتابع أن حماس دائمًا تتحلى بالشجاعة في اتخاذ القرارات، وكان قرار اليوم الخاص بفكرة تقبل الهدنة لوقف إطلاق النار في غزة لقى إشادة كبيرة من قبل الشعب الفلسطيني، لذا المبادرة على الموافقة على الهدنة بفلسطين يُحسب لحماس لا عليها.

أشار إلى أنه يأمل أن تنجح مصر في تنفيذ الهدنة بعد الاتفاق عليها بصورة مبدأية:"مصر ستبحث في كل السبل التي تضمن عدم تكرار أحداث ٧ أكتوبر مع الحرص على إعادة إعمار غزة الفترة المقبلة".

محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة واللإعلام بالشيوخ الهدنة في فلسطين اكسترا اليوم اكسترا نيوز

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