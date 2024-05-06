الإثنين 06 مايو 2024
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عالم

بعد موافقة حماس.. ردود فعل إسرائيلية تطالب بقبول صفقة المحتجزين

غزة
غزة

بعد موافقة حركة حماس على الهدنة، اليوم الاثنين، ظهرت ردود فعل متباينة من الجانب الإسرائيلي. وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، تأكدت مصادر من أن حركة "حماس وافقت على مقترح أحادي الجانب" لوقف إطلاق النار في غزة، وأن تل أبيب تنتظر وصول ردها لدراسته، مؤكدة أن "الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها حماس تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل".

ووصف مصدر في مجلس الحرب بيان حماس بأنه "محاولة تضليلية لتصوير إسرائيل على أنها متعنّتة". بينما أوضح مسؤول إسرائيلي أن "المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن استنتاجات بعيدة المدى لا توافق عليها إسرائيل".

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم يدرسون رد حماس بشكل جدي ويواصلون العمليات في غزة، مشيرًا إلى استهداف 50 هدفًا في رفح ودعوة السكان للانتقال إلى الملاجئ.

من جهة أخرى، رحبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بإعلان حماس عن تعزيز وقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك يشجع على عودة المحتجزين الـ 132، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات فعّالة لعودتهم.

من جانبه، أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن غضبه إزاء تصرفات الحكومة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء مناقشات عاجلة وإرسال فرق للقاهرة.

وفي تصريحات أخرى، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى زيادة الضغط العسكري واستمرار هزيمة حماس الكاملة.

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