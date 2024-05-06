الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. كريستال بالاس يتقدم على اليونايتد بهدفين

بالاس واليونايتد
بالاس واليونايتد

تقدم كريستال بالاس على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم.

وتقدم بالاس مبكرًا بالدقيقة 12 عن طريق مايكل أوليزي بعد فاصل مهاري رائع، وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء سكنت على يسار أونانا.

ومن فاصل مهاري آخر سجل ماتيتا الهدف الثاني بالدقيقة 40 بتسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء.

تشكيل اليونايتد.. ماونت وإيفانز أساسيان ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: بيساكا، كاسيميرو، إيفانز، دالوت

خط الوسط: إيركسن، ماينو، ماونت

خط الهجوم: جارناتشو، هويلاند، أنتوني

ويبحث مان يونايتد عن حصد الثلاث نقاط أمام كريستال بالاس اليوم، لتعويض تعادله الأخير مع بيرنلي بنتيجة 1-1 في الجولة الـ 35 من مسابقة البريميرليج. 

كما يتطلع اليونايتد لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى المنافسة على حجز مقعد فى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد ضياع حلم المشاركة فى دوري أبطال أوروبا. 

ويتبقى للشياطين الحمر 4 مباريات فى بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لعب 34 مباراة، حقق 16 انتصارا و6 تعادلات و12 هزيمة على التوالي.

كريستال بالاس بالاس مانشستر يونايتد يونايتد أوليزي

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تشكيل يونايتد.. ماونت وإيفانز أساسيان ضد كريستال بالاس

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