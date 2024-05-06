الإثنين 06 مايو 2024
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صحفي: الثقل المصري في المنطقة لعب دورًا كبيرًا في التوصل لهدنة بغزة

أحمد أيوب، رئيس تحرير
أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية

قال أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية إن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا وكبيرًا للغاية لوقف التصعيد في غزة بصورة سريعة، لحماية الشعب الفلسطيني من مجازر الاحتلال.

الثقل المصري الاستراتيجي 

أضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” مع ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الثقل المصري الاستراتيجي والسياسي في المنطقة لعب دورًا كبيرًا في التوصل لهدنة في فلسطين.

التوصل لهدنة 

وتابع أن الدولة المصرية قامت بطرح القضية الفلسطينية باستمرار أمام المحافل الدولية، من أجل حث المنظمات الدولية على التدخل لمنع إسرائيل من تنفيذ هدفها الذي أعلنت عنه بشأن القضاء على الشعب الفلسطيني من خلال مبدأ الإبادة الجماعية.

وتابع "المقترحات المصرية والهدنة الحالية سوف تنقذ العالم العربي والشرق الأوسط بالكامل من مخاطر كبيرة".

واستطرد: "أمريكا يجب أن تتحمل مسئولية مايحدث في فلسطين قدر المستطاع، لذا يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دورًا في تحقيق الهدنة التي تسعى لها مصر على أرض الواقع بدلًا من الشعارات المزيفة التي تصرح بها بين الحين والآخر".

أحمد أيوب اكسترا نيوز اكسترا اليوم الحرب على غزة هدنة فلسطين

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