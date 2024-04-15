الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس تحرير "الجمهورية": الصحافة القومية مهمتها حماية العقل المصرى

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد أيوب

علّق الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية على توليه رئاسة التحرير قائلًا: "هى مهمة وطنية كلفتنا بها الهيئة باسم الدولة".

وأضاف أيوب، خلال حواره لبرنامج "كلام في السياسة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "القوات المسلحة تحمي حدود مصر وأمنها القومي، والصحافة والإعلام القومي والوطني مهمته حماية العقل المصري وهو الأخطر في الاستهداف الآن".

وتابع "شعرت بثقة الدولة، وشعرت أيضًا بحجم المسئولية أخرج من مجلة أسبوعية لجورنال يومي شعبوي قريب من الناس جدًا، ومدرسة صحفية مختلفة شعبوية".

أشار إلى أن الجمهورية بها أقلام صحفية مهمة وكبيرة جدًا، متابعًا: "لم أشعر بالغربة منذ أن دخلت جريدة الجمهورية، والجميع يحرص على النجاح".

أردف: "الزميل العزيز عبدالرازق توفيق كان في استقبالي وعرفني على الناس بروح رائعة وهذا أزال الكثير من الضغط عني"، كما شدد على أن الصحافة الوطنية يجب أن تبقى وتصبح أقوى لممارسة دورها في الفترة المقبلة.

واختتم: "المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قال لي منذ اللحظة الأولى نحن داعمون لك، هذه تجربة يجب أن تنجح".

الجمهورية جريدة الجمهورية الصحافة القومية كلام فى السياسة برنامج كلام فى السياسة

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