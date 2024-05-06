الإثنين 06 مايو 2024
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قصواء الخلالى تشيد بتغطية "القاهرة الإخبارية" للأزمة الفلسطينية (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن قناة "القاهرة الإخبارية" استطاعت خلال الأشهر الماضية أن تكون "صوت" القضية الفلسطينية والصوت الموضوعي في نقل أخبار هذا الملف لجميع دول العالم.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC" أن قناة "القاهرة الإخبارية" هى المصدر المعلوماتي الأكثر موضوعية في الوطن العربي وذلك اتضح من خلال تغطيتها الحية للحرب الدائرة داخل قطاع غزة، وكانت تملك الانفرادات الحصرية في ذلك الشأن.

أشارت الخلالي إلى أن قناة "القاهرة الإخبارية" لديها أيضًا المصادر رفيعة المستوى التي اختارت هذه المنصة لإطلاق تصريحاتها الهامة حول القضية الفلسطينية، لذا يجب توجيه التحية للعاملين في هذه المنصة المشرفة.

قصواء الخلالي في المساء مع قصواء القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية مصادر رفيعة المستوى الانفرادات غزة قطاع غزة

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