مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 فى محافظات مصر

يحرص المسلمين على الانتظام في أداء الصلوات الخمسة، لذا يكثر التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتادية الصلاة في وقتها.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7- 5- 2024.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم

صلاة الفجر

الساعة 4:31 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:52 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:29 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:36 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:02 مساءً.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء

صلاة الفجر

الساعة 4:33 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:57 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:36 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:43 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:10 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 4:17 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:41 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:20 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:28 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 8:55 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى بورسعيد

صلاة الفجر

الساعة 4:23 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:47 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:26 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:34 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:01 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:36 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:46 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:15 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:24 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 8:45 مساءً.

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:41 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:45 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:11 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:20 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 8:39 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:25 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:48 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:25 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:33 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 8:59 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الفيوم

صلاة الفجر

الساعة 4:35 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:53 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:29 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:36 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:01 مساءً.