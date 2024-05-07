مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 فى محافظات مصر
يحرص المسلمين على الانتظام في أداء الصلوات الخمسة، لذا يكثر التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتادية الصلاة في وقتها.
مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في محافظات مصر
وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7- 5- 2024.
مواقيت الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم
صلاة الفجر
الساعة 4:31 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 12:52 ظهرًا
صلاة العصر
الساعة 4:29 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 7:36 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 9:02 مساءً.
مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء
صلاة الفجر
الساعة 4:33 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 12:57 ظهرًا
صلاة العصر
الساعة 4:36 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 7:43 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 9:10 مساءً.
مواعيد الصلاة اليوم فى مدينة العريش
صلاة الفجر
الساعة 4:17 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 12:41 ظهرًا
صلاة العصر
الساعة 4:20 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 7:28 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 8:55 مساءً.
مواعيد الصلاة اليوم فى بورسعيد
صلاة الفجر
الساعة 4:23 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 12:47 ظهرًا
صلاة العصر
الساعة 4:26 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 7:34 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 9:01 مساءً.
مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة قنا
صلاة الفجر
الساعة 4:36 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 12:46 ظهرًا
صلاة العصر
الساعة 4:15 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 7:24 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 8:45 مساءً.
مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان
صلاة الفجر
الساعة 4:41 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 12:45 ظهرًا
صلاة العصر
الساعة 4:11 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 7:20 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 8:39 مساءً.
مواعيد الصلاة اليوم فى الإسماعيلية
صلاة الفجر
الساعة 4:25 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 12:48 ظهرًا
صلاة العصر
الساعة 4:25 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 7:33 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 8:59 مساءً.
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صلاة الفجر
الساعة 4:35 صباحًا
صلاة الظهر
الساعة 12:53 ظهرًا
صلاة العصر
الساعة 4:29 عصرًا
صلاة المغرب
الساعة 7:36 مساءً
صلاة العشاء
الساعة 9:01 مساءً.