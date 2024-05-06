الإثنين 06 مايو 2024
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محمد فايز فرحات: مصر ترغب منذ اليوم الأول لحرب غزة في إنهاء العدوان سريعًا

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إن الفلسفة المصرية تقوم على إدراك حسابات الأطراف في المنطقة كما أن مصر تدرك أن استمرار الحرب في غزة يعرض المنطقة بالكامل للخطر.

 الجهود المصرية لنصرة فلسطين

وأكد فرحات، خلال لقائه مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية ترغب منذ اليوم الأول لحرب غزة في إنهاء هذا العدوان سريعًا من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة، وحتى يكون هناك منع لإراقة دماء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق من أجل التوصل إلى مباحثات وتفاوض  مع الجانب الصهيوني سريعًا.

وأشار إلى أن الهدنة في غزة الآن، سيكون لها الكثير من النتائج الإيجابية على طرفي الحرب، حيث سيكون هناك إعادة ترتيب لأهداف الحرب وموازيين قوتها.

وتابع "الدولة المصرية رفضت التهجير القسري للشعب الفلسطيني منذ بداية إعلان إسرائيل عن هذه الفكرة، وذلك لأن الرئيس السيسي أكد أنه لن يكون هناك تسوية للقضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية أو العربية".

استطرد:"الولايات المتحدة ترغب بقوة الآن إلى وقف إطلاق الحرب في غزة، لأن أمريكا على وشك خوض الانتخابات الرئاسية وبالتالي استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل على حساب غزة سيعود سلبًا على نتائج هذه الانتخابات المقبلة".

الدكتور محمد فايز فرحات الحرب في غزة اكسترا نيوز المساعي المصرية لنصرة فلسطين

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