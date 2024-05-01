الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد فرحات: المشروع القومي لتنمية سيناء أحيت دور اتحاد القبائل العربية (فيديو)

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

تحدث الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية وتدشين مدينة السيسي في شمال سيناء، قائلًا إن هناك دورًا واضحًا للمجتمع المدني بشكل عام في مصر، وليس فقط فيما يتعلق بالقبائل العربية، وهناك مثال واضح في هذا الإطار وهو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن صعود دور المجتمع المدني يعود إلى أن هناك مناخًا جديدًا في مصر، وخاصة في المجال العام وعملية التنمية، فضلًا عن دوره في مناسبات عدة خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن تسارع عملية التنمية داخل سيناء أدت إلى إحياء دور اتحاد القبائل العربية، الذي سيكون له دور كبير في عملية التنمية خلال الفترة القادمة.

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