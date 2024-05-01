اتحاد القبائل العربية: نعاهد الرئيس السيسى أن نظل حائط الصد ضد المتآمرين

أكد النائب مصطفى بكرى، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد سيعلن عن تنظيم مجلس رئاسي للاتحاد وانتخاب لجان نوعية.

وأضاف بكرى، خلال المؤتمر المنعقد الآن بشمال سيناء والذي تنقله فضائية "إكسترا نيوز"، "نقف خلف الرئيس السيسي في جهوده للنهوض بالوطن ونثق في قدرة الدولة المصرية على عبور التحديات والمضي قدمًا في مسيرة التنمية".

وتابع: "نعاهد الرئيس السيسي أن نبقى على العهد وقابضين على الثوابت وحائط صد ضد الأشرار والمتآمرين".