الإثنين 06 مايو 2024
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حوادث

ضبط وبحوزته 12 كيلو.. حبس المتهم بتصنيع "البودر" المخدر بحي الساحل

حبس المتهم - أرشيفية
حبس المتهم - أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالساحل بحبس متهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وحيازة  12 كجم من مادة البودر المخدر في الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل مُستقلًا سيارة مستأجرة، وعُثر بداخلها على (كمية من مادة البودر المخدر وزنت 2 كجم - طبنجة – عدد من الطلقات النارية).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح والطلقات بقصد الدفاع، وقرر بشرائه شقة كائنة بمنطقة العبور بالقليوبية من متحصلات نشاطه الإجرامى بقصد إستخدامها فى تصنيع مسحوق البودر المخدر.. وبإستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على ( كمية من البودر المخدر وزنت 10 كجم - المعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).

مديرية امن القاهرة الاتجار بالمواد المخدرة حبس متهم محافظة القليوبية قسم شرطة الساحل

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