الإثنين 06 مايو 2024
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رياضة

موعد نهائي الكونفدرالية 2024 والقنوات الناقلة

الزمالك - أرشيفية
الزمالك - أرشيفية

موعد نهائي الكونفدرالية 2024 تتجه إليها الأنظار إليه بعد صعود الفارس الأبيض لنهائي البطولة بالفوز على فريق دريمز الغاني في نصف النهائي لتكون موعد نهائي الكونفدرالية 2024 من أبرز العبارات التي يتم البحث عنها من عشاق القلعة البيضاء، عقب انتهاء مواجهة سموحة بالدوري، والتي تعد البروفة الأخيرة قبل سفر بعثة الأبيض إلى المغرب.

صافرة كينية تدير مواجهة نهضة بركان والزمالك فى نهائى كأس الكونفيدرالية

موعد نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي للذهاب والإياب والقنوات الناقلة

موعد نهائي الكونفدرالية 2024 

يستعد فريق الزمالك لخوض غمار نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يواجه نظيره نهضة بركان المغربي في مواجهتين في الذهاب والإياب.

موعد مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية

تقام مباراة الذهاب في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد 12 مايو 2024، على ملعب " الملعب البلدي" بمدينة بركان المغربية.

موعد مباراة إياب نهائي الكونفدرالية

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد 19 مايو 2024، على استاد القاهرة الدولي.


القنوات الناقلة لنهائي الكونفدرالية 2024 

تذاع قنوات "بين سبورت" مباراة نهائي الكونفدرالية 2024 حيث أنها الناقل الحصري لحقوق بث المباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الزمالك يصل للنهائي للمرة الثانية

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ضد فريق نهضة بركان المغربي، حيث صعد الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية بعد فوزه الكبير على دريمز الغاني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت في مدينة كوماسي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبي.

أما نهضة بركان، فقد تأهل إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في دور نصف النهائي، نظرا لارتداء لاعبيه قمصان تحمل خريطة المغرب.
ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن العقوبات المترتبة على هذه المباراة في الساعات القادمة، بعد اجتماع لجنة الانضباط لمناقشة تقرير مراقب المباراة.
 

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موعد مباراة الزمالك ونهضة البركان فى نهائى الكونفدرالية

حكام مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية 2024 

ويضم طاقم التحكيم مباراة نهائي الكونفدرالية 2024 من حكم الساحة، الكيني بيتر واويرو كاماكو، بينما يعاونه مواطناه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو كمساعدين، والحكم الرابع هو البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

أما حكام تقنية الفيديو "الفار" فقد اسند إلى الحكم التونسي هيثم قيراط، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا، كما تم تعيين مراقب اللقاء للجيبوتي محمد ياسين يونس، بينما ويراقب الحكام الصومالي على محمد أحمد المباراة.

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