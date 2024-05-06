المريخي والعديسي والجعفري ضيوف أمسية بيت شعر الأقصر.. الأربعاء

ينظم بيت شعر الأقصر بمقره على طريق الكباش أمسية شعرية جديدة يحييها ثلاثة شعراء كبار، وهم الكاتب الصحفي والشاعر أحمد المريخي والدكتور أحمد الجعفري والكاتب الصحفي والشاعر سيد العديسي وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً.

تأتي الأمسية في إطار الأمسيات التي ينظمها بيت الشعر ضمن برنامجه الخاص بالأمسيات والتي يستضيف فيها أجيال مختلفة من الشعراء البارزين.

كما أن الأمسية مكمل لعدد من الامسيات التي نظمها البيت ضمن خطة بيت الشعر لعام 2024 وهى أولى الامسيات بعد مهرجان بيت الشعر الذي انطلق واختتمت فعالياته منذ أيام وجاء تحت عنوان ملتقى الأقصر لنقد الشعر العربي، والذي شارك فيه العديد من الشعراء والنقاد.