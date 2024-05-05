الأحد 05 مايو 2024
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سياسي

برلمانى مهنئًا بعيد القيامة: ستظل وحدة المصريين عنوان الازدهار

محمد نشأت العمده
محمد نشأت العمده

هنأ محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن المنيا، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط، بمناسبة عيد القيام، قائلاً: أعياد المسيحين تعد أعيادا للشعب المصري جميعًا باعتباره نسيجًا واحدًا، وسيظل في رباط إلى يوم القيامة.

أكد العمدة، في تصريح اليوم، أن وحدة المصريين ستظل عنوان المضي نحو التقدم والازدهار، رافعين شعار الهلال مع الصليب أبد الدهر، باعثين بوحدتنا وسلامنا رسالة للعالم بأن الدولة المصرية قوية ومتحدة بوحدة شعبها الأصيل، الذي سيظل في رباط وتماسك واتحاد وطني والمضي معًا نحو الجمهورية الجديدة.

لفت العمدة إلى أن التاريخ المصري سجل الكثير والكثير من التلاحم الوطني بين عنصري الأمة المسلمين والأقباط الذين عاشوا متحابين تسودهما حالة تآخ، فالجميع مصريون تربطهم علاقة وطنية فريدة لن يعكر صفوها أحد مهما حاول.

من جانبه، هنأ الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، الأقباط بعيد القيامة، قائلاً: "عيد مصري وطني يجسد أبرز معاني اللحمة والوحدة الوطنية، فأعياد المسلمين والأقباط واحدة والشعب كله بوتقة واحدة ونسيج واحد.

أعرب "عبد العال" في تصريحات اليوم، عن سعادته الشديدة بقدرة المجتمع المصري على مدى قرون بإفشال محاولات الفتنة وشق الصف بين المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن وحدة المصريين يضرب بها المثل في التاريخ وتحت قيادة السيسي.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أبرز ما يميز عهد الرئيس السيسي طوال العشر سنوات الماضية هو تكريس وتعزيز حالة المواطنة وتعميق الوحدة الوطنية وضرب الإرهاب والتصدي لعناصره من دعاة الفرقة والفتن، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة فرصة لتعزيز الوحدة والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

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