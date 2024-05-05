الصافى عبدالعال: وحدة المصريين مسلمين وأقباطًا نموذج يحتذى به فى المواطنة

هنأ النائب الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، جموع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، قائلًا: عيد مصري وطني يجسد أبرز معاني اللحمة والوحدة الوطنية، فأعياد المسلمين والأقباط واحدة والشعب كله بوتقة واحدة ونسيج واحد.

وأعرب عبدالعال، في تصريح صحفي له اليوم، عن سعادته الشديدة بقدرة المجتمع المصري على مدى قرون بإفشال كل محاولات الفتنة وشق الصف بين المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن وحدة المصريين يضرب بها المثل في التاريخ وتحت قيادة السيسي.

عيد القيامة المجيد

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن أبرز ما يميز عهد الرئيس السيسي، طوال العشر سنوات الماضية هو تكريس وتعزيز حالة المواطنة وتعميق الوحدة الوطنية وضرب الإرهاب والتصدي لعناصره من دعاة الفرقة والفتن، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة فرصة لتعزيز الوحدة والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

وأضاف نائب الإسكندرية، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة من أجل ترسيخ مبادئ المواطنة خلال السنوات الماضية، وتأكيد وحدة الشعب المصري وهى حائط الصد الأول في مواجهة أي مؤامرات تستهدف الوطن أو تتوهم إمكانية النيل منه.

تماسك المصريين في عيد القيامة

واختتم النائب الصافي عبدالعال، بالإشادة بقوة وتماسك الجبهة الداخلية المصرية الوطنية ولحمة المصريين مسلمين وأقباطًا، والتصدي لعناصر الشر والفوضى في الداخل والخارج.

من جانبه هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر ترابط وتكامل شعبها، في مواجهة المكائد التي يحاول أهل الشر استخدامها من أجل النيل من حالة التلاحم التي تميز الشعب المصري.