الأحد 05 مايو 2024
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عالم

رويترز: الدوحة وواشنطن يضغطان لمواصلة مفاوضات الهدنة

الهدنة
الهدنة

وفقًا لمصدر لوكالة رويترز، الأحد، فإن قطر والولايات المتحدة تمارسان "ضغوطًا قصوى" على إسرائيل وحركة حماس لمواصلة المفاوضات في غزة.

وأوضح المصدر أن مدير وكالة المخابرات الأميركية (CIA) قام بالتوجه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس وزراء قطر، وذلك في ظل "اقتراب محادثات غزة من الانهيار"، بحسب الوكالة.

يأتي هذا التوجه الطارئ في إطار جهود مكثفة لإعادة تفعيل المفاوضات بين الطرفين، حيث تتصاعد التوترات وتتزايد الضغوط لإيجاد حل سريع للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

فيما أفادت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قبل قليل، أن جولة المفاوضات الحالية لحركة حماس في القاهرة قد انتهت، حيث من المقرر أن يغادر وفد الحركة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة بشأن النتائج التي تم التوصل إليها.

وقدم وفد حماس رد الحركة للوسطاء في مصر وقطر حيث جرت نقاشات معمقة وجادة في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني، بحسب بيان الحركة.

وأكدت حماس تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية في المفاوضات، وتعبر عن حرصها وتصميمها على الوصول إلى اتفاق ينهي العدوان بشكل كامل ويحقق مطالب الشعب الفلسطيني الوطنية، بما في ذلك الانسحاب الكامل من قطاع غزة وعودة النازحين وتكثيف الإغاثة وبدء الإعمار، إلى جانب إنجاز صفقة تبادل الأسرى.

فيما أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن إسرائيل حاولت التركيز على مسألة التبادل، لكنها لم تتجاوب بشكل كاف مع النقاط التي طرحتها الحركة.

أشار حمدان إلى أن الحركة قدمت إجابات واضحة ومحددة خلال المفاوضات التي جرت في القاهرة، مؤكدًا أنها ناقشت جميع الأفكار بعقل مفتوح، وتوصلت إلى صيغة اتفاق معينة قدمها الوسطاء.

وأوضح أن وفد الحركة يغادر القاهرة للتشاور مع قيادتها، مشيرًا إلى أن عملية "كرم أبو سالم" تمثل رسالة للاحتلال بأن عواقب أي مغامرة قد يرتكبها جيشه لن تكون كما يتصور.

وفي ختام تصريحاته، أكد حمدان أن المقاومة قادرة على الاستمرار أكثر مما يتصوره الاحتلال، مؤكدًا على قوة وإرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.

قطر إسرائيل حماس غزة المفاوضات حركة المقاومة الفلسطينية القاهرة

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