أكسيوس: الولايات المتحدة تعلق إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل

أعلن مسئولون إسرائيليون لموقع Axios الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قامت بتعليق شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، وهو التحرك الأول من نوعه منذ أحداث أكتوبر الماضي، حيث كانت الشحنة متجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي هذا التوقف في ظل مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يعمل المسؤولون الإسرائيليون على فهم سبب احتجاز الشحنة. وفي غضون ذلك، يواجه الرئيس جو بايدن انتقادات حادة من الأميركيين الذين يعارضون دعمه لإسرائيل.

في شهر فبراير، طلبت الإدارة من إسرائيل تقديم ضمانات بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع بما يتوافق مع القانون الدولي، وقدمت إسرائيل ضمانات في ذلك الشأن في مارس.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، فقد رفض البيت الأبيض التعليق، ولم يرد البنتاجون ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على الأسئلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة لإسرائيل، حيث أجرى محادثات "صعبة" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح.

وفي تصريحات أخيرة، أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن إدارة بايدن أوضحت لإسرائيل أن الطريقة التي ستنفذ بها أي عملية في رفح ستؤثر على السياسة الأمريكية تجاه حرب غزة.

تأتي هذه التطورات في ظل محاولات الوساطة المصرية والقطرية للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحماس تؤدي إلى وقف القتال في غزة.