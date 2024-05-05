"حزب الله" يعلن استهداف مبنى فى مستعمرة أفيفيم بالأسلحة

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الأحد، عن استهداف مبنى في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

كانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت، قبل قليل، تضرر منزل بشكل مباشر جراء صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان تجاه مستوطنة شتولا، بالجليل الغربي.

وأوضح الإعلام العبري أن القذائف الصاروخية التي أطلقت تجاه موقع كرم أبوسالم العسكري أصابت منزلًا في الكيبوتس بشكل مباشر، وتسببت بوقوع أضرار جسيمة.

وصباح اليوم، قال "حزب الله" إنه أطلق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل ردًا على القصف الذي استهدف مدنيين في جنوب لبنان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

واستهدف "حزب الله" مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات كفر كلا والخيام والطيبة في جنوب لبنان.

نيويورك تايمز: عزلة إسرائيل تتعمق يومًا تلو الآخر بسبب حرب غزة

من جانب آخر، أكد تقرير أمريكي أن عزلة إسرائيل تتعمق يومًا تلو الآخر، سواء على المستوى الدبلوماسي أو التجاري، في ظل استمرار حرب غزة منذ أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، إن القرار الذي اتخذته تركيا بتعليق التجارة مع دولة الاحتلال يسلط الضوء على الضغوط العالمية المتزايدة لإنهاء الحرب في غزة، حتى مع إصرار قادة إسرائيل على أنهم لن ينهوا الحملة قبل القضاء على حكم حركة حماس في القطاع.

وحسب "نيويورك تايمز" تصاعدت العزلة الدولية التي تعيشها دولة الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار هجومها العسكري المدمر على غزة، دون أن تلوح له نهاية في الأفق، مشيرة إلى خفض بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل أو قطعها تمامًا، وحتى الشركاء المقربون، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الذين ظلوا داعمين بقوة لإسرائيل، أصبحوا أكثر انتقادًا علنًا لسلوكها والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لغزة.