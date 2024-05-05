الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مساحات الوحدات السكنية فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

الوحدات السكنية في
الوحدات السكنية في مشروع وحدات فالي تاورز

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح المرحلة الأولى من وحدات مشروع "فالي تاورز"، والتي تعد أول وحدات أبراج تنفذها الهيئة في مدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال أيام قليلة، حسب مسئولين في وزارة الإسكان.

مساحات الوحدات السكنية فى مشروع وحدات “فالى تاورز” حدائق أكتوبر

وحسب مصادر في الهيئة لـ"الدستور"، تتراوح مساحات الوحدات السكنية في مشروع وحدات “فالي تاورز” حدائق أكتوبر بين 90 مترا و100 متر، كلها عبارة عن 3 غرف وريسيبشن وحمام ومطبخ، بواقع 6 وحدات في الدور الواحد بارتفاع 9 طوابق متكررة، يخدم كل عمارة 3 أسانسيرات.

وتتميز وحدات “فالي تاورز” حدائق أكتوبر بإطلالتها المتميزة على أهرامات الجيزة، إلى جانب وقوعها على أول طريق الواحات متقاطعا مع طريق الفيوم القاهرة في الجهة المقابلة لمدينة حدائق الأهرام على طريق الواحات، وتقع على الشارع مباشرة وهي عبارة عن 77 برجا ارتفاع 9 أدوار متكررة بواقع 6 وحدات في الدور تخدمها 3 أسانسيرات.

وحسب لجنة التسعير فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتراوح سعر المتر بين 15 و16 ألف جنيه، ما يعني أن سعر الوحدة سيصل لمليون وخمسمائة ألف جنيه، ومليون وستمائة ألف جنيه، حسب مساحة الوحدات التي تتراوح بين 90 و100 متر.

ومن المقرر أن تجرى عملية الطرح هيئة المجتمعات على أن يكون السداد لصالحها مباشرة، وذلك من خلال دفع مقدم جدية الحجز بواقع 150 ألف جنيه، وعند رسو الوحدة على المتقدم يسدد باقي مقدم الحجز بواقع 30% من إجمالي سعر الوحدة، وعلى إثره يتسلم المستفيد وحدته، وتسدد باقي الأقساط على 3 أو 5 أو 7 سنوات حسب رغبة وقدرة المستفيد.

وحسب ما رصدته “الدستور” على أرض الواقع داخل المشروع، انتهت بالكامل أعمال اللاند سكيب وتوصيل المرافق، وكافة التشطيبات النهائية، هذا بالطبع إلى انتهاء تشطيب الوحدات على أعلى مستوى، كتجربة جديدة تنفذها هيئة المجتمعات في مناطق أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديد طرح المرحلة الأولى مشروع فالي تاورز مساحات الوحدات السكنية حدائق أكتوبر

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