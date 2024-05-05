الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شاب إثر حريق فى مخزن والده بالدقهلية

جثة - آرشيفية
جثة - آرشيفية

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بحريق شب في مخزن مملوك لوالده، بقرية عزبة ديل البحر التابعة لمركز الستاموني، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، والتى قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بنشوب حريق في مخزن كراتين بعزبة ديل البحر دائرة المركز، ووفاة شخص.

ونتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني، وبالفحص والتحريات تبين نشوب حريق في مخزن كراتين بسبب ماس كهربائي، وأثناء محاولة نجل مالك المخزن السيطرة على النيران أصيب بحروق شديدة، وأغلق عليه الباب الإلكتروني للمكان، ولم يتمكن أحد من إنقاذه وتفحم داخله.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

شاب مخزن مستشفي المنصوره الدولى اللواء مدير أمن الدقهلية والتحريات

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