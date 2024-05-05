وزارة العمل: توعية بأحكام قانون العمل.. ومكافحة الفساد بالمنيا

قالت وزارة العمل، فى بيان لها، إن إدارة الرعاية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة المنيا، بالاشتراك مع مكتب عمل المنيا الجديدة، نظمت ندوة توعية للعاملين بمصنع المنيا جاز بالمنطقة الصناعية، بحضور 23 من العاملين بالمصنع، تناولت الندوة شرح أهداف السلامة والصحة المهنية، وخطة الطوارئ والإخلاء، والتغيرات المناخية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، وكذلك شرح كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل الإضافية والإجازات، وذلك فى إطار سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وكذلك الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص موضوعات السلامة والصحة المهنية وأحكام التشغيل داخل المنشآت للحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يحقق زيادة الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.

مديرية العمل بمحافظة المنيا

وأوضحت ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف المنشآت العاملة فى قطاعات المحافظة للحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وأضافت مدير المديرية أنه جرى أيضًا تنظيم ندوة توعية للعاملين بالمديرية ومناطقها، بعنوان "مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى"، وقامت بشرح موضوعات الندوة المتمثلة فى "الفساد الإدارى وأساليبه وطرق مكافحته" تريزة سلامة مدير وحدة الصناديق، وعزة الجندى مدير إدارة شئون المرأة، بحضور 13 من مديري الإدارات ومديرى المناطق.

وكانت قد شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية فى الندوة التي ينظمها مركز النيل للإعلام بالمنوفية بعنوان "سيناء السلام عبقرية الدبلوماسية المصرية فى ظل انطلاق الجمهورية الجديدة"، بحضور السفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، ومحمد موسى نائب المحافظ، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلام، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب للحديث عن سيناء وعبقرية الدبلوماسية المصرية لتحقيق السلام وتحرير سيناء كاملة، وذلك بهدف تعزيز روح الانتماء بداخلهم وتعريفهم بمختلف القضايا القومية بالوطن وبطولات القوات المسلحة وعبقرية العلاقات الدبلوماسية لمصر على مر العصور، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى المشاركة مع الجهات التنفيذية فى القيام بمهامها فى التوعية والتوجيه للشباب بأهمية القضايا المجتمعية، ودورها فى تقديم الدعم اللازم للشباب من الجنسين، من خلال توفير فرص تدريب مهنى مجانية، وفرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.