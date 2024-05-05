الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ندوتين للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية، لنشر الثقافة فى مجال السلامة والصحة المهنية بالمحافظة، حيث قام مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان قام بتنظيم ندوتين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء إحدى قلاع الصناعة المصرية وفندق كتراكت، بحضور مسئولي السلامة والصحة المهنية وعدد من العاملين تناولوا خلالها الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة ومواقع العمل، وخطة الطوارئ والإخلاء، والمخاطر الميكانيكية والحرائق وكيفية التعامل معها، والاهتمام بمهمات الوقاية، وتدريب العاملين على كيفية استخدامها، ومدى تأثير ذلك فى الحفاظ على الثروة البشرية التي تعد عصب الإنتاج، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وفى إطار سلسلة من الندوات بدأتها فى منشآت المحافظة للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل المنشآت للحفاظ على العنصر البشري أساس التنمية، وكذلك المنشآت التي يعملون بها، والمترددين من مخاطر بيئات العمل المختلفة.

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مديرية العمل بأسوان

وأوضح فوزى صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان، فى تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت للحفاظ على الأفراد والممتلكات، من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار، وأضاف مدير المديرية بأنه شارك في الندوتين المهندس فارس عبدالعزيز، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان، والمهندس طه فتحى، والمهندس محمود مصطفى، كما تقدم الحضور بالشكر لوزير العمل، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على إتاحة مثل هذه الندوات، آملين بتكرارها وتعظيم الاستفادة منها، كما توجهوا بالشكر للقائمين على الندوات وردودهم على جميع الاستفسارات التى طرحها المشاركين.

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وزارة العمل تشارك فى ندوة للتوعية بعنوان "سيناء السلام" بالمنوفية

مديرية العمل بمحافظة أسوان السلامة والصحة المهنية مواقع العمل بيئة العمل وزير العمل حسن شحاتة

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