وزارة العمل: بحث التعاون مع المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة للإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المديرية والمنطقة الجاذبة للاستثمار الذي يوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية، ودور هيئة الاستثمار في وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية، وذلك فى إطار حرص المديرية على تشجيع المستثمرين، وجذب استثمارات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل، ووضع الإسماعيلية على رأس الخريطة الاستثمارية بمصر، حيث جرى خلال الاجتماع، عرض ومناقشة ضرورة متابعة الشركات لتطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون أي استثناء لأي منشأة.



مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية



وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة أن تلك الزيارة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تعزيز ملفات التعاون مع كل الجهات الداخلية والخارجية، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر، وجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، وأضاف مدير المديرية أنه استقبله خلال الزيارة أيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، ورافقه وفد من مديرية العمل إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة والإعلام، وسامية عبدالسلام، مديرة إدارة تفتيش عمل الاحياء، ودعاء السيد، مديرة مركز التدريب المهنى التابع للمديرية.

وكانت قد شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، فى الندوة التي ينظمها مركز النيل للإعلام بالمنوفية بعنوان "سيناء السلام عبقرية الدبلوماسية المصرية فى ظل انطلاق الجمهورية الجديدة، بحضور السفير محمد العرابى، وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، ومحمد موسى، نائب المحافظ، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلام، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب للحديث عن سيناء وعبقرية الدبلوماسية المصرية لتحقيق السلام وتحرير سيناء كاملة، وذلك بهدف تعزيز روح الانتماء بداخلهم وتعريفهم بمختلف القضايا القومية بالوطن وبطولات القوات المسلحة وعبقرية العلاقات الدبلوماسية لمصر على مر العصور، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى المشاركة مع الجهات التنفيذية فى القيام بمهامها فى التوعية والتوجيه للشباب بأهمية القضايا المجتمعية، ودورها فى تقديم الدعم اللازم للشباب من الجنسين من خلال توفير فرص تدريب مهنى مجانية، وفرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.