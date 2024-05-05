وزارة العمل تشارك فى ندوة للتوعية بعنوان "سيناء السلام" بالمنوفية

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، فى الندوة التي ينظمها مركز النيل للإعلام بالمنوفية بعنوان "سيناء السلام عبقرية الدبلوماسية المصرية فى ظل انطلاق الجمهورية الجديدة، بحضور السفير محمد العرابى، وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، ومحمد موسى نائب المحافظ، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلام، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب للحديث عن سيناء وعبقرية الدبلوماسية المصرية لتحقيق السلام وتحرير سيناء كاملة، وذلك بهدف تعزيز روح الانتماء بداخلهم وتعريفهم بمختلف القضايا القومية بالوطن وبطولات القوات المسلحة وعبقرية العلاقات الدبلوماسية لمصر على مر العصور، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى المشاركة مع الجهات التنفيذية فى القيام بمهامها فى التوعية والتوجيه للشباب بأهمية القضايا المجتمعية، ودورها فى تقديم الدعم اللازم للشباب من الجنسين من خلال توفير فرص تدريب مهنى مجانية، وفرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.

مديرية العمل بمحافظة المنوفية

وأوضح سعد عبد الحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتعزيز التعاون المشترك مع الجهات التنفيذية فى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وكذلك دعم الشباب من الجنسين، من خلال عمليات التدريب المهنى والتشغيل، وتفعيل دورها فى التفتيش الميدانى على المنشآت وتكثيف عمليات التوعية والتوجيه داخل كل المنشآت، وأضاف مدير المديرية استمرار المديرية وأجهزتها فى تقديم كل أوجه الدعم لأبناء المحافظة والمقيمين فيها، من خلال التوعية بأهم القضايا المجتمعية وأثرها على المجتمع والأفراد، والمشاركة والتعاون مع مختلف المنشآت لتحقيق ذلك الهدف.

وكان قد قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة، بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص، اهتمامًا غير مسبوق، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة، خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.