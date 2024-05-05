الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخرطوم تؤكد دعمها استقرار دولة جنوب السودان

رياك مشار وكباشي
رياك مشار وكباشي

أكد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم، وقوف الخرطوم مع استقرار الأوضاع في دولة جنوب السودان، لما لها من انعكاسات على الاستقرار في السودان في الإقليم. 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم النائب الأول لرئيس حكومة دولة جنوب السودان رياك مشار بمقر إقامته بجوبا.

وتناول اللقاء المبادرات الإقليمية ودول الجوار والاتحاد الإفريقي والإيقاد، حيث أكد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام، أن موقف حكومة السودان المعلن تجاه هذه المبادرات هو تنفيذ مقررات منبر جدة وفقًا للشروط التي سبق وأن أعلنتها الحكومة، مجددًا حرص الحكومة على السلام.

وعبر النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان، خلال اللقاء عن تضامنه مع حكومة السودان والشعب السوداني في محنة الحرب الحالية، بحسب بيان لمجلس السيادة السوداني الانتقالي عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وأطلع مشار، عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام على موقف تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة باعتبار أن السودان ضامنا لهذه الاتفاقية. 
من جهته عبر عضو مجلس السيادة عن شكر وتقدير حكومة السودان لحكومة جنوب السودان على المعاملة الطيبة للمواطنين السودانيين الذين لجأوا للجنوب بسبب الحرب.
وقدم عضو مجلس السيادة تنويرا للنائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان، عن الأوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان.

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كباشي والحلو يتفقان على إيصال المساعدات لمناطق الحركة الشعبية

وبحث شمس الدين كباشي، أمس، بجوبا مع الفريق عبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال الأزمة السودانية، وتبادل الطرفان الرؤى حول الحلول، للملف الانساني وإيصال المساعدات والحل السياسي.
واتفق الطرفان على تسهيل ايصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة بشكل فوري كل طرف في مناطق سيطرته. 
كما اتفقا على عقد اجتماع خلال أسبوع لوفد من حكومة السودان ووفد من الحركة الشعبية شمال للتوقيع على وثيقة خاصة بالعمليات الإنسانية في المنطقتين. 
وتناول اللقاء حل الأزمة في السودان والملف الإنساني وتم الاتفاق على إيصال فوري للمساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة الشعبية في المنطقتين على أن يلتقي خلال أسبوع وفد لإقرار وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات.

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كاتب لـ"الدستور": الوضع الصحى فى السودان ينذر بكارثة بيئية وصحية وإنسانية شديدة

السودان جنوب السودان الخرطوم شمس الدين كباشي رياك مشار جوبا

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