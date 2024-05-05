الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على 7 متهمين في حملات مكافحة جرائم السرقات بـ3 محافظات

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

واصلت  وزارة الداخلية، شن حملات لمكافحة الجريمة وضبط  العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن قنا والفيوم والإسماعيلية من تحقيق النتائج الإيجابية.

ضبط 3 أشخاص تخصصوا في سرقة الأسلاك الكهربائية بقنا

وبمديرية أمن قنا تم ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية.

 وضبط  بحوزتهم “ 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات و4 خزينة”، وعُثر بمخزن خردة خاص بهم على كمية من الأسلاك الكهربائية وزنت طن والأدوات المستخدمة في السرقة و3 سيارات واعترفوا بسرقة المضبوطات

وبمديرية أمن الفيوم تم  ضبط مالك مخزن خردة، عامل مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة لقيامهما بسرقة 30 زاوية حديدية خاصة بأبراج الكهرباء، وارشدوا عن المسروقات بالمخزن الخاص بهما.

وفي مديرية أمن الإسماعيلية تم  ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة مواد بترولية من إحدى خطوط البترول بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزتهما (25 جركن سولار) واعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن قنا مديرية أمن الفيوم مديرية أمن الاسماعيلية وزارة الداخلية العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية

مواد متعلقة

الداخلية تساعد مُسنّة فى استخراج بطاقة رقم قومى بمنزلها فى الجيزة

ضبط قضيتي تهريب و3006 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عامل فى القناطر الخيرية وتضبط المتهمين

ضبط 131 قطعة سلاح و246 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط متهمين بقتل عامل وإلقاء جثته في مصرف بالقليوبية

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة

القبض على المتهمين بالتعدي على سائق توك توك في الدقهلية

181 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

الأكثر قراءة

شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله