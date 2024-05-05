القبض على 7 متهمين في حملات مكافحة جرائم السرقات بـ3 محافظات

واصلت وزارة الداخلية، شن حملات لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن قنا والفيوم والإسماعيلية من تحقيق النتائج الإيجابية.

ضبط 3 أشخاص تخصصوا في سرقة الأسلاك الكهربائية بقنا

وبمديرية أمن قنا تم ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية.

وضبط بحوزتهم “ 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات و4 خزينة”، وعُثر بمخزن خردة خاص بهم على كمية من الأسلاك الكهربائية وزنت طن والأدوات المستخدمة في السرقة و3 سيارات واعترفوا بسرقة المضبوطات

وبمديرية أمن الفيوم تم ضبط مالك مخزن خردة، عامل مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة لقيامهما بسرقة 30 زاوية حديدية خاصة بأبراج الكهرباء، وارشدوا عن المسروقات بالمخزن الخاص بهما.

وفي مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة مواد بترولية من إحدى خطوط البترول بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزتهما (25 جركن سولار) واعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.