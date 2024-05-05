الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قطاع الأحوال المدنية يوفد قوافل لاستخراج الرقم القومي في 12 محافظة

قطاع الأحوال المدنية
قطاع الأحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية اليوم الأحد، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة.

 وذلك في محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء والدقهلية حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 8235 بطاقة رقم قومى، و19894 مصدرا مميكنًا.

وقالت وزارة الداخلية، "واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 1102 بطاقة رقم قومى و166 مصدرًا مميكنًا ".

 إيفاد مأموريات لـ 40 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات

وأضافت " كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات لـ 40 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على عدد من النوادى الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 285 مواطن ومواطنة ".

وشددت: “بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ307 مواطنين ومواطنات.

 إيفاد قافلة لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بمركز أسوان

 وفى سياق متصل قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد قافلة مُجهزة فنيًا ولوجستيًا عبارة عن مركز تكنولوجى مٌتنقل «سيارة مُجهزة» لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بمركز أسوان، وذلك على هامش مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في دورته الثامنة ".

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

قطاع الأحوال المدنية م جهزة فني ا ولوجيستي ا كافة الخدمات الم ميكنة القاهرة والجيزة مطروح والمنوفية

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