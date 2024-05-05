الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الخدمات البيطرية تعلن الطوارئ استعدادًا لاحتفالات شم النسيم

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الطوارئ استعدادًا لاحتفالات شم النسيم. وعُقِدَ اجتماع بحديقة الأسماك في الزمالك (الجبلاية) بحضور الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديري حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات، وبحضور د. محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، في إطار استعداد الحدائق الإقليمية لاحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم والعطلات الصيفية وقرب عيد الأضحى المبارك.

وأكد "جلال" أن الاجتماع ناقش الوضع الحالي للحدائق، وأهمية تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة وتحسين استقبال الجماهير وتسهيل دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق، وإلغاء الإجازات للعاملين والأطباء البيطريين خلال فترة الأعياد، حيث تشهد الحدائق استقبال أعداد كبيرة من المواطنين. كما ناقش الاجتماع التنسيق والتعاون مع كل الأجهزة المعنية لتوفير وسائل الأمان والسلامة للزوار من جميع الأعمار.

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بقضاء عطلتهم في الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعلن الطواري لاحتفالات

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