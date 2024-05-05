نشأت مرسي: الحصول على شهادات الجودة تزيد من ثقة المشترين في منتجات المصانع المصرية

كشف المهندس نشأت مرسى رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح السابق عن 5 محاور تسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية بالخارج.

وأكد في تصريحات لـ"الدستور" أنه لكي تنجح مصر في فتح أسواق خارجية لمنتجات المصانع في الخارج، يمكن اتباع عدة استراتيجيات وخطوات تتمثل في تحسين جودة المنتجات. حيث يجب على المصانع المصرية العمل على تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الجودة العالمية وتفوق على المنافسين في الأسواق الدولية.

وأوضح أنه يجب الحصول على الشهادات الدولية، حيث أن الحصول على شهادات الجودة والامتثال تزيد من ثقة المشترين الدوليين في منتجات المصانع المصرية.

كما أكد على ضرورة الترويج والتسويق الدولي، حيث يجب على المصانع الاستثمار في حملات التسويق والترويج الدولية للتعريف بمنتجاتها وزيادة الوعي بها في الأسواق المستهدفة. وأوضح أنه يجب المشاركة في المعارض الدولية، حيث تعتبر المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية فرصة جيدة لعرض منتجات المصانع وبناء علاقات تجارية مع عملاء دوليين.

ولفت إلى ضرورة توسيع شبكة التوزيع من خلال إيجاد وكلاء وموزعين في الأسواق الخارجية لتقديم منتجاتها بشكل أفضل.

وأشار إلى ضرورة توفير خدمة ما بعد البيع، حيث يجب على المصانع المصرية تقديم خدمة ما بعد البيع ممتازة للعملاء الدوليين لبناء سمعة جيدة وزيادة الولاء.

وأكد أنه يجب التركيز على الابتكار والتطوير، حيث ينبغي على المصانع الاستثمار في الابتكار وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق الدولية وتميزها عن المنافسين.

وأشار إلى أن تحفيز الصادرات الزراعية تسهم في زيادة العوائد الدولارية من الصادرات، حيث أن زيادة الصادرات تعزز تنويع مصادر الدخل للاقتصاد المصري، مما يجعله أقل تعرضًا للمخاطر المالية المحتملة ويزيد من مرونته.

وأكد أنه من خلال زيادة العوائد الدولارية من الصادرات، يتم تعزيز النشاط الاقتصادي وتسهم في خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أنه يجب التركيز على الابتكار والتطوير، حيث ينبغي على المصانع الاستثمار في الابتكار وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق الدولية وتميزها عن المنافسين.

وأشار إلى أن تحفيز الصادرات العقارية يسهم في زيادة العوائد الدولارية من الصادرات، حيث أن زيادة الصادرات تساهم في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد المصري، مما يجعله أقل تعرضًا للمخاطر المالية المحتملة ويزيد من مرونته.

وأكد أنه من خلال زيادة العوائد الدولارية من الصادرات تعزز النشاط الاقتصادي وتسهم في خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويمكن لمصر الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتعزيز القدرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي، وتعزيز القدرة التصديرية لمصر من خلال تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، حيث تعتبر عنصرا حيويا لتعزيز الاقتصاد المصري والمساهمة في التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، ويجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا لتعزيز هذه العوائد وتحقيق الفوائد المترتبة عنها للبلاد.