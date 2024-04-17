كيف تنجح مصر في زيادة حجم الصادارات العقارية؟

قال المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يمكن اتباع استراتيجيات مدروسة تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري وجذب المستثمرين الأجانب، لزيادة حجم الصادرات العقارية.

أضاف أبو العطا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب تحفيز البيئة الاستثمارية الملائمة والمشجعة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز مالية وضريبية ملائمة، فضلا عن تطوير البنية التحتية العامة والعقارية لجذب المستثمرين وتحسين جودة العقارات المقدمة، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين سيسهم في زيادة حجم الصادارات العقارية.

تابع، أنه يجب تنويع المنتجات العقارية المقدمة لتلبية احتياجات مختلفة للمستثمرين الأجانب، مثل المشاريع السكنية، التجارية، والسياحية، ويمكن أن تقدم الحكومة الدعم لصناعة العقارات من خلال تسهيلات للمستثمرين وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مع توجيه جهود تسويقية فعالة للترويج للعقارات المتاحة وجذب المستثمرين الأجانب من خلال المشاركة في المعارض.

يرى أبو العطا ضرورة تحسين السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع العقارات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسهيل عمليات البيع والشراء، أيضا يمكن لمصر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل التصوير الجوي والواقع الافتراضي، والتسويق الرقمي لتعزيز العروض العقارية وجذب المستثمرين.

شدد على ضرورة الاستثمار في تطوير مهارات العمالة في قطاع العقارات لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وملائمة للاحتياجات العالمية، وتشجيع الابتكار والتصميم الإبداعي في مجال العقارات لتميز منتجاتها وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

اختتم رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق بالتأكيد على تعزيز التعاون الدولي في مجال العقارات من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع دول أخرى للارتقاء بالقطاع وزيادة فرص التصدير، ومع مواصلة تنفيذ هذه الاستراتيجيات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن لمصر تعزيز صادراتها العقارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النمو الاقتصادي.