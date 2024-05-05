الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يعتمد 34 خطيبًا بالمكافأة.. تعرف علىى الأسماء

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتماد 34 خطيبًا بنظام المكافأة، من المحالين للمعاش.

وحسب منشور لوزير الأقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، فقد اعتمد جمعة 34 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش، منهم 20 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 5، وبيانهم كالتالي:

وزير الأوقاف يعتمد 34 خطيبًا بالمكافأة
وزير الأوقاف يعتمد 34 خطيبًا بالمكافأة
txt

وزير الأوقاف: تشريف الرئيس السيسى العاشر من رمضان فى عيد العمال دعم للصناعة

txt

وزير الأوقاف: العمل واجب.. وإتقانه مطلب دينى ووطنى وحياتى

txt

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يعلنان موعد المرحلة الثانية من مسابقة نوابغ القرآن

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

وفي وقت سابق، هنَّأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة، مؤكدًا أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد.

وقال وزير الأوقاف في نص تهنئته: "إن مصر نموذج عظيم لدولة المواطنة المتكافئة، والوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، فمعًا نبني وطننا ونحمي أرضه وسماه وسائر مقدراته، ووحدة المصريين أحد أهم أسرار قوتهم في مواجهة التحديات، وهو ما رسخته الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

تعيينات الأوقاف خطيب مكافأه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اعتماد خطباء جدد

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: تشريف الرئيس السيسى العاشر من رمضان فى عيد العمال دعم للصناعة

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

وزير الأوقاف: العمل واجب.. وإتقانه مطلب دينى ووطنى وحياتى

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب