ضياء رشوان يكشف عن تحولات موقف إسرائيل بعد 7 أشهر من الصراع

ألقى الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والكاتب الصحفي، الضوء على التغيرات الجوهرية في موقف إسرائيل من الحرب في غزة بعد مرور سبعة أشهر على الاشتباكات، مؤكدًا أن إسرائيل، التي دخلت الصراع بثلاثة أهداف محددة، وجدت نفسها عاجزة عن تحقيقها، مما أدى إلى تقييدها بأهداف غير قابلة للتحقق.

وشرح رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الأهداف الإسرائيلية تضمنت في البداية القضاء على حركة حماس، ثم تحولت إلى محاولة تدمير القدرة العسكرية لغزة واستعادة الأسرى.

وأشار "رشوان" إلى أنه بعد الفشل الإسرائيلي في تحقيق أهدافها، لا يبقى أمام نتنياهو سوى التركيز على مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، وتوقع أن تؤدي المفاوضات الجارية حاليًا إلى هدنة قد تتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار.