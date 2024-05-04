تفاصيل إصابة ثنائي الإسماعيلي في مباراة فاركو

كشف الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إصابة الثنائي أحمد الشيخ ومحمد بيومي بشد إجهادي في العضلة الخلفية.

وقال طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الشيخ وبيومي سيخضعان لفحوصات طبية خلال ال48 ساعة للاطمئنان على حالتهما الصحية".

وشارك الثنائي في انتصار الفريق على فاركو مساء اليوم بثنائية دون رد لحساب الجولة ال21 من مسابقة الدوري المحلي.

ويستعد الفريق لمواجهة الداخلية المقرر لها، الخميس المقبل، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفي السياق ذاته، تحدث حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي، عن انتصار الفريق على فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، بالجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال في تصريحات للمركز الإعلامي عقب اللقاء: "نحمد الله عز وجل على الانتصار فقد كنا بحاجة للثلاث نقاط بعد الأداء الجيد المقدم خلال المباريات الماضية".



وواصل: "كنا نخشى من تعرض اللاعبين للاجهاد نظرا لضيق الوقت بين المباريات إلا أن التوفيق كان حليفنا اليوم بفضل الله عز وجل".



واستطرد: "الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد لتحقيق الطموحات التي نسعى لها ولإسعاد الجماهير".



واختتم: "أغلقنا مباراة اليوم وسنبدأ من الغد التركيز على المباراة المقبلة من أجل استكمال النتائج الإيجابية".

وكلف مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الكابتن أبو طالب العيسوي، بالسفر إلى كوت ديفوار، لبدء رحلة كشافية لانتقاء اللاعبين الموهوبين فى مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.



وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى اكتشاف المواهب بالقارة السمراء، للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.

ويحضر كابتن أبو طالب، أثناء وجوده في كوت ديفوار، دورة للأكاديميات يشارك بها عدة أندية إفريقية ويتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.

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