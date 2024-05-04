السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"رحيلها آن".. كيف أوعز الشيطان لمضيفة الطيران بقتل ابنتها فى التجمع؟

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

عقب إثارة قضية مضيفة الطيران التي قتلت ابنتها وخنقتها بسبب علم الطاقة والروحانيات وذلك عقب جلسة تأمل، وتأجيل جلسة محاكمتها لجلسة 29  مايو.. ونرصد ما جاء في أمر إحالة المتهمة.

وجاء في أمر الإحالة أن النيبة العامة تتهم أميرة بت حمد، 27 سنة، مضيفة طيران، بأنها في يوم 29 مايو من العام الماضي قتلت ابنتها تارا عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك بإيعاز من شيطانها أنه قد حان وقت رحيلها شرطا أن تضحي بكريمتها لتصاحبها إلى مأربها فباركت وهم ت بإعداد الأداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها واعملته بعنق رضيعتها ولت تضغطه على جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها.

كما أنها أحرزت أداة حبل مما يستخدم على الأفراد بدون مسوغ قانوني.

 

تأجيل جلسة محاكمتها

كانت قد أجلت محكمة جنايات القاهرة، بعد سماع أقوال مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، محاكمتها لجلسة 29 مايو.

علم الطاقة والروحانيات جلسة مضيفة الطيران أمر إحالة المتهمة

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