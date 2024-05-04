إصابة السولية ونيدفيد يعوضه في تشكيل الأهلي أمام الجونة

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إشراك كريم نيدفيد بدلا من عمرو السولية في تشكيل الفريق أمام الجونة.

وتعرض السولية للإصابة خلال إجراء عمليات الإحماء قبل دقائق من انطلاق المباراة، ليضطر كولر لإشراك نيدفيد بدلا منه.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الجونة كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏

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11 لاعباَ خارج حسابات مارسيل كولر عن لقاء الجونة

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد أعلن عن قائمة الأهلى أمام الجونة مساء أمس واستبعد 11 لاعبًا سواء كانت الإيقافات أوالإصابات.

وجاءت القائمة لمباراة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - علي معلول - محمد عبدالمنعم - عمر كمال - محمود متولي - خالد عبدالفتاح

الوسط: أكرم توفيق - حسين الشحات - مروان عطية - بيرسي تاو -كريم وليد نيدفيد - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم

الهجوم: محمود كهربا - موديست - وسام أبوعلي.

وقرر كولر استبعاد كلا من: محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - محمد الضاوي كريستو - محمد أفشة - حمزة علاء - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس – رامي ربيعة – أحمد عبد القادر من قائمة الأهلي لمباراة الجونة.

لعب الفريقان عشرين مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود الجونة للدوري العام موسم 2009-2010، كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه فرانسيس دوفوركي، وآخر مباراة يوم 11 نوفمبر 2023 وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز للأهلي أنتوني موديست.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وفاز الجونة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في ثمانية مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفًا مقابل 12 هدفًا استقبلتها شباكه.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين تعادل الفريقان 3-3 موسم 2020-2021، وفوز الأهلي 4- صفر موسم 2019-2020، و4-1 موسم 2012-2013.