السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" تهنئ المصريين بعيد القيامة المجيد

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جموع الشعب المصري، بمناسبة بـ عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بالخير والأمان والاستقرار.

وقالت التنسيقية" «تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بالخير والأمان والاستقرار.. وإذ تتمنى التنسيقية؛ أن يعيد الله هذه المناسبة الطيبة على مصر بكل خير، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه».

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رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخى والسلام والأمان

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رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس 

وكان بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الرئيس السيسي في برقية التهنئة عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لقداسة البابا تواضروس ولجميع الإخوة الأقباط، مشيدا بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، داعيا الله العلي القدير أن يديم على مصر أعيادها وانتصاراتها وعلى شعبها نعمة التآخي والترابط التي تجمع بين أبنائه - مسلمين وأقباطا - وأن يوقفنا جميعا لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.

كما أرسل الرئيس السيسي برقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، حيث هنأهم بعيد القيامة وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق.

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