الثلاثاء 05 مارس 2024
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سياسي

"التنسيقية" تنظم ورشة عمل حول "تكتل بريكس ومستهدفات عوائد النقد"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل عن «تكتل البريكس ومستهدفات عوائد النقد الأجنبي».

وتحدث الحضور حول أهمية إنضمام مصر لمجموعة البريكس، مؤكدين أن البريكس هو نظام اقتصادي عالمي جديد يساهم في الناتج القومي العالمي، كما أنه يساهم في التجارة العالمية بنسبة ٢٨٪، مشيرين إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس دلالة علي ثقة الاقتصاد الدولي في الإقتصاد المصري.

وأكد الحضور، أن هناك العديد من المزايا لإنضمام مصر لمجموعة البريكس أبرزها الاستفادة من تبادل العملات المحلية كما أن دول البريكس تمتلك اقتصادًا متنوعًا ومتكاملًا.

أوصى الحضور بأهمية ضبط معدلات النمو وتوقيته والعمل علي فهم جميع اقتصاديات الدول التي تحت مظلة البريكس، كما أوصي الحضور بأهمية جاهزية الدولة المصرية وخاصة الجهاز الحكومي لاتفاقية البريكس والقضاء على بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة والعمل على تطويره.

وأوصى الحضور بأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات ولائحته التنفيذية، والعمل علي تقوية العلاقات الخارجية لدول التي تحت مظلة اتفاقية البريكس للاستفادة من الاتفاقية ونقل الخبرات إلى مصر.

كما أوصى الحضور أيضًا على أهمية الاستفادة من جميع الاتفاقيات الدولية التي فيها مصر كالكوميسا والكويز، وأيضًا تحديد قطاعات للعمل فيها مثل البتروكيماويات، كما أوصى الحضور بالاستفادة من الخبراء ووضع رؤية واضحة في مسألة الضرائب.

أدار ورشة العمل النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد أبو النجا عضو التنسيقية، بمشاركة كل من النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ود. إيمان موسى وباسم لطفي وشريف الرفاعي وكامل كامل أعضاء التنسيقية.

كما شارك في الورشة كل من دكتور محمود أبو العيون رئيس البنك المركزي الأسبق، ودكتور نور ندا أستاذ الاقتصاد، ودكتور نضال السعيد، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي، والنائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، وإسراء خالد محمد ومحمد هاني إبراهيم طلاب جامعة.

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