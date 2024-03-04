بدء صالون "التنسيقية" تحت عنوان "تحديات تواجه الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي" ( فيديو)

نظمت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان “تحديات تواجه الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي”؛ لمناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه مهنة الصحافة في عصر التطور التكنولوجي السريع وانتشار التقنيات الذكية، وكيف يمكن التكيف مع هذا الواقع الجديد، حيث يعتبر الذكاء الاصطناعي واحدًا من أهم التقنيات التي تؤثر بشكل كبير على عمل الصحافة، وهو مجال يجلب معه فرصًا كبيرة وتحديات متزايدة في نفس الوقت.

كما سيناقش الصالون، كيف يستعد الصحفيون لهذه المستجدات حتى يكونوا أكثر ملاءمة مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويكونوا مؤهلين لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتوليد المحتوى، وتطوير مهاراتهم والتكيف مع التغيرات المستمرة في مجال العمل الصحفي.

يدير الصالون مصطفى مسلم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن المقرر أن يشارك في الصالون، الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس تحرير بوابة روزاليوسف.