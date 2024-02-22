الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. "تنسيقية الأحزاب" تعقد ورشة عمل حول التشريعات المنظمة للصحافة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، ورشة عمل حول التشريعات المنظمة للصحافة، نظرًا لأهمية الصحافة ودورها في نشر الوعي بين المواطنين.

وتتناول الورشة مناقشة عدة محاور، أبرزها التشابكات التشريعية (تشابكات قوانين الهيئات  الإعلامية)، وتشريعات بحاجة إلى التطوير لمواكبة التغيرات، وأهمية مراجعة قانون نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى حرية الفكر والرأي، وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن ميثاق الشرف الصحفي، والأوضاع المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية الخاصة.

يدير الورشة، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية.

ويشارك في الورشة، كل من المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والنائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روزاليوسف، والنائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية.

كما يشارك أيضًا كل من: النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتورة شيماء عبدالإله، عضو الهية الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسعيد شحاتة ومنى قشطة وأسماء عبدالله، أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التشريعات المنظمة للصحافة المواطنين النائبة أميرة العادلي مجلس النواب

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