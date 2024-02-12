نقيب الصحفيين: الصحافة الفلسطينية تناهض الاحتلال.. والشركة المتحدة تساند زملاءنا المرضى (فيديو)

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحافة الفلسطينية تقوم بدور إنساني ووطني في مواجهة الاحتلال الصهيوني وكشف جرائمه ومجازره التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العالم يتجاهل ما يحدث في فلسطين ويتخلى عن مسؤوليته تجاهها.

وأعرب البلشي في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، عن استيائه من بعض الانتقادات التي تواجهه كنقيب للصحفيين، مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق حرية الصحافة والتعبير وتمكين الصحفيين من نقل المعلومات بشفافية ومصداقية.

وتحدث البلشي عن مشروع العلاج الخاص بالصحفيين والذي يعاني من العديد من الصعوبات والأزمات، مشيرًا إلى أنه يواجه عدم تعاون من جانب شركات التأمين الصحي التي ترفض توقيع بروتوكولات تسهل الحصول على الخدمات الطبية للصحفيين وأسرهم.

وأشار البلشي إلى أنه يبذل جهودًا لتطوير العيادات الطبية داخل مقر النقابة وفي المحافظات، وأنه تواصل مع بعض المؤسسات الإعلامية للمساعدة في تغطية تكاليف العلاج لبعض الصحفيين المرضى، مثمنًا استجابة شركة المتحدة للصحافة والطباعة والنشر لعلاج عدد من الصحفيين بمبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات.