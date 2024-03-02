السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تناقش التحديات التى تواجه الصحافة المصرية عبر منصة "X"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية عبر منصة "X"، حول التحديات التي تواجه الصحافة المصرية.

وناقشت الجلسة، التحديات التي تواجه الصحافة القومية من حيث التمويل وملف الديون، وكيفية الاستفادة من الأصول، وأبرز تشريعات الصحافة التي تحتاج إلى تعديل تشريعي للتواكب من المتغيرات الحالية. 

وأكد المشاركون ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات؛ لأن الصحافة في الأساس تعتمد على وجود المعلومة، وكذلك تعديل عدد من القوانين التي تمس الصحافة مثل قانون نقابة الصحفيين. 

تحسين أجور الصحفيين

 

 وأوصوا بضرورة تحسين أجور الصحفيين، وتدريبهم وتأهيلهم على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. 

وأشاروا إلى ضرورة عمل قياسات رأي لما يهم المواطنين والعمل عليه من خلال الموضوعات والتحقيقات الصحفية، وكذلك جدولة ديون المؤسسات القومية واستغلال أصولها بالشكل الصحيح لتدر دخلًا. 

 

كما أكد المشاركون أن الإعلام المصري شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية وكان على قدر الأحداث خصوصا في تغطية الأحداث في غزة. 

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية، زكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، روحية جلال، فريدة محمد، عمرو خليفة، أسماء عبدالله، إسراء طلعت، رحاب عبد الله، مارك مجدي، فيولا فهمي، لطفى سالمان، أعضاء التنسيقية.

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