الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أكمل نجاتي: انضباط ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية خلال 6 شهور

أكمل نجاتي
أكمل نجاتي

قال  أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن صندوق النقد في الغالب له شروط ويتدخل في بعض القرارات دون الرجوع إلى المؤسسات الداخلية، ولكن لم يحدث هذا مع الدولة المصرية عند توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع رأس الحكمة.

عودة الاقتصاد المصري 

وأكد أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائه ببرنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الرئيس عبد الفتاح يحرص كل الحرص باستمرار على شرح كافة التفاصيل المتعلقة بالقطاع الاقتصادي حتى يبتعد المواطن عن الأقاويل والشائعات التي تضر بالوطن في النهاية. 

ضبط الأسعار 

وتابع: "ارتفاع الأسعار يحتاج إلى تفعيل الرقابة الحكومية والرقابة الشعبية، والمتمثلة في رقابة جمعيات حماية المستهلك، ويمكن القول أن رقابة الحكومة في ظل اتساع دائرة الأسواق أمر صعب إحكامها وتفعيلها بشكل كامل، لذا يجب على جهات المجتمع المدني أن تساهم في عملية الرقابة".

واستطرد: "نطالب وزير المالية بتزويد مخصصات جهاز حماية المستهلك من أجل ضمان الكفاءة في عملية الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية، ويمكن القول أنه من 4 إلى 6 أشهر سوف يحدث انضباط ملحوظ في أسعار السلع".

أكمل نجاتي الحياة برنامج بصراحة رانيا هاشم عضو تنسيقية شباب الاحزاب

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