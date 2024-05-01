"تنسيقية الأحزاب" تهنئ العمال بعيدهم: الركيزة الأساسية للبناء والتنمية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سواعد مصر المخلصة بمناسبة عيد العمال، وأكدت أن عمال مصر هم الركيزة الأساسية للبناء والتنمية والذين يضحون كثيرًا ويبذلون أقصى جهد لديهم ويواصلون العمل ليلًا ونهارًا من أجل النهوض ببلدهم ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.



وإذ تحتفل الدولة المصرية بعيد العمال، فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعرب عن شكرها وتقديرها لعمال مصر الذين كانوا وما زالوا حجر الزاوية في قاطرة التنمية والبناء، تلك الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل أو ملل.. داعين الله عز وجل أن يعم الخير والرخاء والازدهار على مصرنا الحبيبة.