الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"تنسيقية الأحزاب" تهنئ العمال بعيدهم: الركيزة الأساسية للبناء والتنمية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سواعد مصر المخلصة بمناسبة عيد العمال، وأكدت أن عمال مصر هم الركيزة الأساسية للبناء والتنمية والذين يضحون كثيرًا ويبذلون أقصى جهد لديهم ويواصلون العمل ليلًا ونهارًا من أجل النهوض ببلدهم ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.

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"تنسيقية الأحزاب" تهنئ الرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة

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اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة حول "تحديات الصحف القومية"


وإذ تحتفل الدولة المصرية بعيد العمال، فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعرب عن شكرها وتقديرها لعمال مصر الذين كانوا وما زالوا حجر الزاوية في قاطرة التنمية والبناء، تلك الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل أو ملل.. داعين الله عز وجل أن يعم الخير والرخاء والازدهار على مصرنا الحبيبة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عيد العمال النمو الاقتصادي الدولة المصرية مصر

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