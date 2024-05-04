صناعة الدواء فى مصر.. قفزة نوعية نحو التوطين والريادة الإقليمية

يشهد قطاع الصناعات الدوائية في مصر طفرة ملحوظة، مدفوعة بتبني سياسات حكومية فعالة تهدف إلى توطين هذا المجال الحيوي.

وأكد الدكتور مروان فتح الله، رئيس ومدير عام جمعية المعلومات الدوائية "DIA"، على أهمية هذه التطورات، مشيرًا إلى تطلع الجمعية لتعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية، خاصة مصر، لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا لتصنيع الأدوية.

مقومات هائلة

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمقومات هائلة تؤهلها لهذا الدور الريادي، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، وتمتلك مصر شبكة من المصانع والمختبرات الحديثة، فضلًا عن تواجد كوادر بشرية مؤهلة وخبيرة في مجال تصنيع الأدوية، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية تقدم حوافز ومشجعات لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الدوائية، مما يسهم في تعزيز قدرات هذا القطاع وتطويره، وتتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها بوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يتيح فرصًا واسعة لتصدير المنتجات الدوائية المصرية إلى مختلف الدول.

وشددت تصريحات الدكتور فتح الله على التزام جمعية المعلومات الدوائية "DIA" على دعم الجهود المصرية لتوطين صناعة الدواء، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه التطورات في توفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين المصريين، وتعزيز الأمن الدوائي للبلاد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.