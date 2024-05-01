خطوة نحو جيل المستقبل.. دمج التكنولوجيا فى المناهج التعليمية لتحقيق رؤية 2030

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية في إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030.

وأثنى على التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى

وأشار حجازي إلى أن الثورة المعرفية والصناعية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي جعلت المعرفة متاحة للجميع، وشدد على ضرورة دمج التكنولوجيا في البرنامج التعليمي بشكل فعال لتمكين الطلاب من إنتاج المعرفة وليس فقط استهلاكها.

الطلاب الموهوبون

وأكد الوزير أن مصر ستقودها في المستقبل أجيال من الطلاب الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات. لذا، تركز الوزارة على تعزيز التعليم المنتج للإبداع والابتكار، مع التركيز على القيم الإنسانية وأنسنة التعليم، تماشيًا مع رؤية الدولة لبناء الإنسان.

مناهج الابتدائية

وأضاف حجازي أن المناهج المطورة للمرحلة الابتدائية تضمنت دمج المناهج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (ICT) لتنمية مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ، وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية اللازمة للنجاح في حياتهم اليومية، كما تم استكمال تطوير المناهج للمرحلة الإعدادية لتشمل دمج التكنولوجيا في مختلف المواد الدراسية، مع ضمان مواكبتها للتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزارة التعليم مع وزارة الاتصالات الذي حضره من جانب الاتصالات المهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هدى بركة، مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، واللواء إيهاب صادق، مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة، والأستاذ محمد حنفى، مستشار الوزير للإعلام، والدكتور المعتز بالله طه، المشرف على قطاع مكتب الوزير.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والأستاذ شادى زلطة، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والأستاذة عبير حامد، مدير عام تنمية مادة الكمبيوتر التعليمى.