الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مصر

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

الدفاع يشهد تنفيذ
الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك

شهد الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعى مراكز القيادة التعبوى التكتيكى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى، واللذان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أح ياسر كمال الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها الإستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوى الذين يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى.

وقد تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من المشاركين فى أسلوب إدارتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ، مشيدًا بإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة.

كما إلتقى الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوى، ونقل الفريق أول  محمد زكى تحيات وتقديرالرئيس  عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة المستويات، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الإهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقًا لأحدث النظم العسكرية فى كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ المهام بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.

أحد المراحل الرئيسية
 

وشهد الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى المراحل الرئيسية التى تضمنت عرض القرارات والإجراءات المنفذة من الجانبين، وناقش عددًا من القادة والضباط فى تنفيذهم لمهامهم وإتخاذ القرارات المناسبة أثناء إدارة العمليات مشيدًا بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه كافة العناصر.

حضر المراحل قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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